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عربي-دولي

قرار جويّ بارز في العراق.. ملف عمره أكثر من 10 سنوات يُغلق

Lebanon 24
18-09-2026 | 07:14
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قرار جويّ بارز في العراق.. ملف عمره أكثر من 10 سنوات يُغلق
قرار جويّ بارز في العراق.. ملف عمره أكثر من 10 سنوات يُغلق photos 0
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أعلنت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية، بعد التأكد من عدم استخدام المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي في أي عمليات عسكرية.
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وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار اتُّخذ وطنياً وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مشيرةً إلى أنه جاء ثمرة جهود مؤسسية وفنية استمرت لأكثر من 10 سنوات، بهدف رفع كفاءة إدارة المجال الجوي وتحسين انسيابية حركة الملاحة الجوية.

وأوضحت أن فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية أجرى التثبيت الفني والتأكيد الرسمي بشأن عدم استخدام تلك المناطق في العمليات العسكرية، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحذفها من الدليل الجوي العراقي.

وبحسب الوزارة، فإن استكمال هذه الإجراءات وتحديث الدليل الجوي من شأنهما زيادة مرونة استخدام المجال الجوي، وتحسين انسيابية حركة الطيران المدني وتطوير مساراتها، فضلاً عن رفع الكفاءة التشغيلية للملاحة الجوية في العراق.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة وسلطة الطيران المدني العراقي والجهات ذات العلاقة، لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الملف.
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