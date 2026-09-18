حزب أسترالي يدعو إلى حظر الإخوان المسلمين والتحقيق في شبكاتهم

دعا حزب "الأسرة أولاً" الحكومة إلى حظر تنظيم والتحقيق في شبكاته والجهات المرتبطة به داخل البلاد، وفق بيان أصدره الجمعة.

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وقال المدير الوطني للحزب والمرشح لعضوية في ولاية نيو ساوث ، لايل شيلتون، إن على الحكومة تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي "آزيو" والأجهزة المختصة بدراسة نشاط التنظيم والمنظمات المرتبطة به، وتقييم مدى استيفائه المعايير القانونية التي تتيح حظره، على غرار خطوات اتخذتها دول غربية.

وجاء موقف الحزب دعماً لمقترح طرحه المؤرخ اللورد أندرو روبرتس خلال العشاء السنوي لمركز الدراسات المستقلة في سيدني هذا الأسبوع.

وبحسب بيان الحزب، دعا روبرتس إلى "حظر الإخوان وشبكة الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية المرتبطة بها"، متهماً هذه الشبكات بـ"المساهمة في تغذية التطرف ومعاداة السامية".

وأكد شيلتون أن حزبه سبق أن طالب بحظر التنظيم، معتبراً أن مواقف روبرتس تعزز الحاجة إلى فحص أنشطته ونفوذه في .

كما اقترح روبرتس تشديد الرقابة على التمويل والتأثير الخارجيين، والتصدي للتحريض على العنف والدعاية المتطرفة، ودعم الأصوات الإسلامية المعتدلة، إلى جانب مراجعة مناهج المدارس الإسلامية للتأكد من عدم تضمّنها محتوى معادياً للسامية.