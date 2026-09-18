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عربي-دولي

الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين ويصد هجوماً في تعز

Lebanon 24
18-09-2026 | 13:14
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الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين ويصد هجوماً في تعز
الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين ويصد هجوماً في تعز photos 0
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أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، استعادة مواقع من الحوثيين في مديرية الوازعية، بالتزامن مع التصدي لهجوم للجماعة غربي تعز وتنفيذ غارات جوية على مواقعها شرقي المدينة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات الحكومية استعادت مواقع في جبل الشهداء المطل على وادي الغيل، بعد مواجهات أسفرت عن تراجع عناصر الحوثيين. كما تصدت لهجوم في جبهة الكدحة بمديرية المعافر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وانسحابهم.

وفي موازاة ذلك، شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين قرب جولة القصر عند المدخل الشرقي لمدينة تعز.

وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة بتصاعد وتيرة النزوح في اليمن منذ 3 أيلول، مشيرة إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الشهر، معظمهم إلى تعز ولحج. وكانت "يونيسف" قد أعلنت نزوح أكثر من 57 ألف طفل خلال أسبوعين جراء القتال، محذرة من تداعيات التصعيد على نحو 12.2 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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المركز الإعلامي

الأمم المتحدة

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