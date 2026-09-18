بعد الهجوم الدامي... الرياض والدوحة تتضامنان مع باكستان

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دانت وقطر الهجوم الذي استهدف مسجداً في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكدت السعودية، في بيان نقلته السعودية "واس"، موقف الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع المدنيين وسفك دماء الأبرياء، مشددة على وقوف إلى جانب باكستان في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وقدمت المملكة تعازيها إلى أسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.بدورها، دانت وزارة الخارجية الهجوم، مجددة رفض الدوحة للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت دوافعها، ومشددة على رفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.كما أعربت قطر عن تعازيها لأسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.