بعد الهجوم الدامي... الرياض والدوحة تتضامنان مع باكستان

دانت السعودية
وقطر الهجوم الذي استهدف مسجداً في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية
السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء
السعودية "واس"، موقف المملكة
الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع المدنيين وسفك دماء الأبرياء، مشددة على وقوف الرياض
إلى جانب باكستان في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وقدمت المملكة تعازيها إلى أسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
بدورها، دانت وزارة الخارجية القطرية
الهجوم، مجددة رفض الدوحة للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت دوافعها، ومشددة على رفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
كما أعربت قطر عن تعازيها لأسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.