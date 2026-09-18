عن الحرب ضد إيران... كلام جديد لترامب

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ترغب في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران.
وفي تصريحات لقناة "نيوز نيشن"، سُئل ترامب عن تصريحاته الأخيرة التي تفيد بأنه كان يفكر فيما إذا كان ينبغي "إبادة" إيران، فأجاب: "سنرى ما سيحدث".
وعندما سُئل عما يريد رؤيته من إيران قبل اتخاذ هذا القرار، قال ترامب إن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف ترامب: "في الوقت الحالي، هم يريدون إبرام اتفاق". وتابع: "إذا لم يكن الاتفاق صحيحاً، فلن أفكر فيه حتى. لكن في الوقت الحالي، هم يريدون إبرام اتفاق لأنهم يخسرون من كل النواحي".