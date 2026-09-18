عن الحرب ضد إيران... كلام جديد لترامب

أكد الرئيس الأميركي أن ترغب في إبرام اتفاق مع ، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد .

وفي تصريحات لقناة "نيوز نيشن"، سُئل عن تصريحاته الأخيرة التي تفيد بأنه كان يفكر فيما إذا كان ينبغي "إبادة" إيران، فأجاب: "سنرى ما سيحدث".

وعندما سُئل عما يريد رؤيته من إيران قبل اتخاذ هذا القرار، قال ترامب إن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب: "في الوقت الحالي، هم يريدون إبرام اتفاق". وتابع: "إذا لم يكن الاتفاق صحيحاً، فلن أفكر فيه حتى. لكن في الوقت الحالي، هم يريدون إبرام اتفاق لأنهم يخسرون من كل النواحي".