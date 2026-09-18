بولندا تنضم إلى تحالف مع أوكرانيا...ماذا في تفاصيله؟

قال رئيس الوزراء البولندي ، إن بلاده انضمت إلى تحالف مع ودول أخرى لصد الصواريخ ‌الباليستية.

وذكر توسك في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "أصبحت ، اعتباراً ، جزءاً من هذا المشروع الكبير... اتفقنا على أشكال وأطر هذا التعاون".

Jesteśmy w Koalicji Antybalistycznej. pic.twitter.com/prtqKznHnB Advertisement — Donald Tusk (@donaldtusk) September 18, 2026

وشارك توسك، في قمة لتجمع إقليمي جديد، يضم 8 دول من منطقة الكاربات، عقدت في غرب أوكرانيا وأطلقها الرئيس الأوكراني .

وأعلنت أوكرانيا وتسع دول أوروبية في يوليو تشكيل تحالف للدفاع الجوي، يشمل التطوير المشترك لنظام جديد مضاد للصواريخ الباليستية ليكون حلاً بديلاً وأرخص من نظام الأميركي.