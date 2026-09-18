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عربي-دولي

بولندا تنضم إلى تحالف مع أوكرانيا...ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
18-09-2026 | 13:46
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بولندا تنضم إلى تحالف مع أوكرانيا...ماذا في تفاصيله؟
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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بلاده انضمت إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لصد الصواريخ ‌الباليستية.

وذكر توسك في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "أصبحت بولندا، اعتباراً من اليوم، جزءاً من هذا المشروع الكبير... اتفقنا على أشكال وأطر هذا التعاون".

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وشارك توسك، في قمة لتجمع إقليمي جديد، يضم 8 دول من منطقة الكاربات، عقدت في غرب أوكرانيا وأطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلنت أوكرانيا وتسع دول أوروبية في يوليو تشكيل تحالف للدفاع الجوي، يشمل التطوير المشترك لنظام جديد مضاد للصواريخ الباليستية ليكون حلاً بديلاً وأرخص من نظام باتريوت الأميركي.

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