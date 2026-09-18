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عربي-دولي

السلطات السورية توقف 5 ضباط سابقين في سلاح الجو

Lebanon 24
18-09-2026 | 14:15
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السلطات السورية توقف 5 ضباط سابقين في سلاح الجو
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أعلنت السلطات السورية، توقيف 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في نظام بشار الأسد المخلوع، متهمة إياهم بالتورط في عمليات قصف جوي استهدفت مناطق مأهولة خلال سنوات الثورة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس (غرب) العقيد عبد العال محمد عبد العال، قوله إن وحدات مختصة، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، نفذت "سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة"، أسفرت عن توقيف الضباط الخمسة.

وأوضح عبد العال أن الموقوفين هم اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن. وأضاف أن الموقوفين شغلوا مهام مختلفة، بينهم طيارون وقيادات ميدانية وضباط في غرف العمليات.

وبحسب عبد العال، أظهرت التحريات والسجلات العسكرية "تورط الموقوفين، كل بحسب موقعه ومسؤوليته، في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات القصف الجوي".

وقال إنهم متهمون باستخدام سلاح الجو والقواعد الجوية ومراكز التوجيه الميداني لتنفيذ غارات مكثفة استهدفت مناطق مأهولة، وأسفرت عن تدمير أحياء سكنية وبنى تحتية وتهجير سكان قسرا وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

 

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