تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

مع ارتفاع الحرارة.. فيروس يضرب إيطاليا!

Lebanon 24
19-09-2026 | 02:02
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مع ارتفاع الحرارة.. فيروس يضرب إيطاليا!
مع ارتفاع الحرارة.. فيروس يضرب إيطاليا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تسجل إيطاليا اتساعاً متزايداً في انتشار فيروس غرب النيل، وسط مؤشرات لدى السلطات الصحية على أن ارتفاع درجات الحرارة وطول المواسم الدافئة يساعدان البعوض الناقل للفيروس على البقاء والتكاثر لفترة أطول وعلى مساحة جغرافية أوسع.

وبحسب إذاعة "NPR"، سُجلت في إيطاليا أكثر من 650 إصابة منذ بداية العام، أي ما يقارب نصف الحالات المبلّغ عنها في أوروبا، وفق السلطات الصحية المحلية.

وقال الباحث في المعهد الوطني الإيطالي للصحة أنتونينو بيلا إن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي يعزز تكاثر البعوض ويطيل موسم انتقال الفيروس، ما يزيد فرص انتقال العدوى إلى البشر.

ويُعد فيروس غرب النيل متوطناً في إيطاليا منذ عام 2020، عندما بدأت أعداد الإصابات بالارتفاع بصورة واضحة، وباتت الحالات تُسجل بشكل متكرر خلال الصيف وبداية الخريف.

ولا تظهر أعراض على نحو 80% من المصابين، بينما يعاني معظم الباقين أعراضاً خفيفة تشبه الإنفلونزا. أما المضاعفات العصبية الخطيرة فتظهر لدى نسبة صغيرة، وخصوصاً كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

ورغم أن أعداد الحالات الحالية لا تختلف كثيراً عن المواسم الأخيرة، فإن اللافت هو امتداد فترة الخطر. فبحسب بيلا، قد يستمر انتقال العدوى في بعض السنوات حتى تشرين الثاني، فيما بدأت مناطق كانت تسجل أعداداً محدودة سابقاً بالإبلاغ عن إصابات أكثر.

وتثير التجربة الإيطالية اهتمام دول أوروبية تقع شمالاً. ففي أيار الماضي، زار فريق بحثي بلجيكي المعهد الوطني الإيطالي للصحة للاطلاع على نظام المراقبة والبحث، بعد تسجيل بلجيكا حالات محلية لفيروس غرب النيل.

كما سجلت هولندا هذا العام أكثر من 24 إصابة، وهي الأولى منذ عام 2020، إضافة إلى عدد من الوفيات، وفق معهدها للصحة العامة.

وقال مارك ألان ويدوسون، المسؤول في مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا، إن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي على الأرجح إلى توسيع الفترة التي يمكن خلالها للفيروس والبعوض الناقل له التكاثر في مزيد من الدول الأوروبية.

لكنه حذر في الوقت نفسه من اختزال الظاهرة بالتغير المناخي وحده، مشيراً إلى عوامل أخرى تشمل فقدان التنوع البيولوجي والتغيرات في استخدام الأراضي.

ويرى الخبراء أن طول موسم البعوض يعني ببساطة وقتاً أطول لانتقال الفيروس. كما أن انخفاض تنوع الطيور قد يساهم في زيادة انتشار بعض الأنواع التي تشكل خزانات فعالة للفيروس.

وفي حزيران، حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC" من أن موجات الحر والفيضانات المتكررة وطول فصل الصيف تخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لانتشار أنواع من البعوض الغازي، أبرزها "Aedes albopictus" و"Aedes aegypti".

وتحمل هذه الأنواع أهمية خاصة لأنها قادرة على نقل أمراض عدة، بينها حمى الضنك والحمى الصفراء والشيكونغونيا وزيكا، إلى جانب فيروس غرب النيل.

وكان بعوض "Aedes albopictus" موجوداً قبل عقد في 8 دول أوروبية و114 منطقة فقط، بينما بات هذا العام مستقراً في 13 دولة و337 منطقة، وفق بيانات "ECDC".

وفي موازاة ذلك، استقر بعوض "Aedes aegypti" في قبرص منذ عام 2022، وسط مخاوف من انتقاله إلى دول أوروبية أخرى.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحر لا يؤذي جسمك فقط.. دراسة تكشف خطراً مفاجئاً مع ارتفاع درجات الحرارة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:39:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 359 شخصاً
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:39:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة طقس تموز: بعد موجة الحر التي تضرب لبنان انخفاض بالحرارة وأمطار في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:39:13 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا التعرّض لأشعة الشمس.. الحرارة الى ارتفاع وستلامس الـ40
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:39:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

الدول الأوروبية

منظمة الصحة

الإيطالية

الأوروبي

الإيطالي

الفيروس

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19
Lebanon24
04:50 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24