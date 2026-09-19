هل سيلتقي ترامب نتنياهو وزيلينسكي في نيويورك؟

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أفاد مسؤول أميركي أنّ الرئيس لا يرجح أنّه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين على هامش اجتماعات في ، بسبب ضيق الوقت وصعوبات تنسيق البرنامجين.وقال المسؤول إنّه "من المقرر أنّ يجتمع الرئيس الأميركي مع قادة والمكسيك واليابان، قبل عودته إلى للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ".كما أفاد موقع "سوسبيلنيه. نوفيني" الأوكراني، نقلا عن مصادر، أنّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس مدرجا ضمن قائمة الشخصيات المقرر أن يلتقيها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. (روسيا اليوم)