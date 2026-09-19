هل سيلتقي ترامب نتنياهو وزيلينسكي في نيويورك؟

أفاد مسؤول أميركي أنّ الرئيس دونالد ترامب
لا يرجح أنّه سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو
على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
في نيويورك
، بسبب ضيق الوقت وصعوبات تنسيق البرنامجين.
وقال المسؤول إنّه "من المقرر أنّ يجتمع الرئيس الأميركي مع قادة بريطانيا
والمكسيك واليابان، قبل عودته إلى واشنطن
للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ".
كما أفاد موقع "سوسبيلنيه. نوفيني" الأوكراني، نقلا عن مصادر، أنّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس مدرجا ضمن قائمة الشخصيات المقرر أن يلتقيها ترامب
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. (روسيا اليوم)