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عربي-دولي

شي في واشنطن.. ترامب يستقبله بنفسه قبل محادثات القمة

Lebanon 24
19-09-2026 | 03:32
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يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن، الأربعاء المقبل، لاستقبال نظيره الصيني شي جين بينغ لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، في خطوة بروتوكولية غير معتادة تسبق محادثات بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.
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وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن ترامب سيكون حاضراً عند وصول طائرة شي، رغم أن الرؤساء الأميركيين يستقبلون القادة الأجانب عادة في البيت الأبيض، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها شي إلى الولايات المتحدة بصفة زيارة دولة منذ عام 2015، حين استقبله الرئيس الأسبق باراك أوباما. وكان الرئيس الصيني قد التقى ترامب في منتجع مارالاغو عام 2017، إلا أن تلك الزيارة لم تحمل الصفة الرسمية نفسها.

وتبلغ الزيارة ذروتها الخميس، عندما يستقبل ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الرئيس الصيني وزوجته بينغ لي يوان في مراسم رسمية بالبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يشارك الزعيمان في استعراض عسكري بحديقة الورود، قبل عقد اجتماع مغلق وإصدار تصريحات بشأن محادثاتهما.

ويستضيف ترامب وميلانيا، مساء الخميس، مأدبة عشاء رسمية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، يحضرها شي وزوجته بصفتهما ضيفي الشرف، إلى جانب عدد من كبار قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأميركية.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات العلاقات الاقتصادية والتجارية، وملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد المعادن النادرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين.
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