زيارة تجارية صينية تمهد لقمة ترامب وشي في البيت الأبيض

يبدأ الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين هي ليفينغ، السبت، زيارة إلى تسبق القمة المقررة بين الرئيسين وشي جين بينغ في يوم 24 أيلول.

وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن هي يترأس وفداً يزور الولايات المتحدة بين 19 و23 أيلول، لإجراء محادثات بشأن الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن وزارة التجارة أن المحادثات ستستند إلى "التوافق المهم" الذي توصل إليه وشي سابقاً.

وتأتي الزيارة قبل قمة تستهدف خفض التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة والتكنولوجيا وملفات استراتيجية أخرى.

ولا تزال الهدنة التجارية الهشة التي بدأ العمل بها في تشرين الأول 2025 قائمة، إلا أن وبكين لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاق دائم.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أنه سيلتقي هي خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار التحضيرات لقمة الرئيسين، مشيراً إلى احتمال تناول الملف وسط استياء واشنطن من العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران.

ومع ذلك، يُتوقع أن تتركز محادثات ترامب وشي بصورة أساسية على القضايا التجارية والتكنولوجية العالقة بين البلدين.