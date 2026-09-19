تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حارب السرطان... طفل عبقريّ يدرس "الماجستير" في جامعة نيويورك

Lebanon 24
19-09-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حارب السرطان... طفل عبقريّ يدرس الماجستير في جامعة نيويورك
حارب السرطان... طفل عبقريّ يدرس الماجستير في جامعة نيويورك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قرّر الطفل الأميركي العبقريّ جو بيتراورو-هيبوليت، البالغ من العمر 13 عاماً، الالتحاق ببرنامج "ماجستير" في جامعة نيويورك، بعد مسيرة دراسية استثنائية تخللتها رحلة علاج من سرطان الدم ومعاناة مع متلازمة توريت.
Advertisement

وحصل الطفل الذي يبلغ معدل ذكائه 168، في العاشرة من عمره على 1590 من 1600 في اختبار "SAT"، قبل أن يتخرج من المدرسة الثانوية بعد عام واحد.

وتقول صحيفة "كاليفورنيا بوست"، إن من المقرر أن ينهي جو درجة البكالوريوس في جامعة ولاية لويزيانا في أيار المقبل.

ويعتزم جو دراسة إدارة الرياضة إلى جانب علم الحركة وعلم الأحياء في نيويورك، وقال عن انتقاله إليها: "أنا متحمس أيضًا، لأن أبوابًا جديدة ستُفتح أمامي".

وفي حال قبوله رسميًا، تتحقق جامعة نيويورك مما إذا كان سيصبح أصغر طالب دراسات عليا في تاريخها. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: الفصائل الموالية لإيران "سرطان العالم" وندرس شن ضربات ضد وكلاء طهران
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
علكة تحارب فيروس سرطان الفم؟
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"أضخم من أي وقت مضى".. ترامب يدرس حرباً أوسع ضد إيران وهكذا سيعوّض السفن المتضرّرة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لحود يعلن إطلاق التحضيرات لـ"اليوم الوطني للتفاح اللبناني" في جامعة سيدة اللويزة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المدرسة الثانوية

كاليفورنيا

الرياض

جامع

رياض

الطف

بولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19
Lebanon24
04:50 | 2026-09-19
Lebanon24
04:47 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24