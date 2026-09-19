حارب السرطان... طفل عبقريّ يدرس "الماجستير" في جامعة نيويورك

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قرّر الطفل الأميركي العبقريّ جو بيتراورو-هيبوليت، البالغ من العمر 13 عاماً، الالتحاق ببرنامج "ماجستير" في جامعة ، بعد مسيرة دراسية استثنائية تخللتها رحلة علاج من سرطان ومعاناة مع متلازمة توريت.وحصل الطفل الذي يبلغ معدل ذكائه 168، في العاشرة من عمره على 1590 من 1600 في اختبار "SAT"، قبل أن يتخرج من بعد عام واحد.وتقول صحيفة " بوست"، إن من المقرر أن ينهي جو درجة البكالوريوس في جامعة ولاية لويزيانا في أيار المقبل.ويعتزم جو دراسة إدارة الرياضة إلى جانب علم الحركة وعلم الأحياء في نيويورك، وقال عن انتقاله إليها: "أنا متحمس أيضًا، لأن أبوابًا جديدة ستُفتح أمامي".وفي حال قبوله رسميًا، تتحقق جامعة نيويورك مما إذا كان سيصبح أصغر طالب دراسات عليا في تاريخها. (ارم نيوز)