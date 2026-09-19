تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عينة "دون المواصفات".. ملاحقة أشهر شركات العالم بسبب حليب الاطفال!

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عينة دون المواصفات.. ملاحقة أشهر شركات العالم بسبب حليب الاطفال!
عينة دون المواصفات.. ملاحقة أشهر شركات العالم بسبب حليب الاطفال! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت هيئة سلامة الأغذية في الهند إجراءات قانونية ضد شركة "Nestlé" بعد أن خلصت فحوص إلى أن عينة من أحد منتجات حليب الأطفال لم تطابق المواصفات المعتمدة، في تطور جديد ضمن حملة رقابية واسعة على قطاع الأغذية في البلاد.
Advertisement

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة سلامة ومعايير الأغذية الهندية "FSSAI" إن العينة المأخوذة من منتج "follow-up formula" المخصص للرضع جاءت "دون المستوى المطلوب" من حيث مادة البيوتين، المعروفة أيضاً بفيتامين B7.
A logo of <a class='entities-links' href='/entity/661611990/food/ar/1?utm_term=PublicFigures-food&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-food&id=565816&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=food giant Nestle is seen in a building in Orbe" style="width: 100%; height: 100%;" />


وأوضحت الهيئة أن إعادة تحليل العينة أظهرت عدم تطابقها مع المتطلبات المحددة للبيوتين بموجب القوانين الهندية، من دون أن تعلن حتى الآن ما إذا كانت ستطلب سحب المنتج من الأسواق.

من جهتها، قالت "Nestlé" إن منتجاتها "متوافقة بالكامل مع كل اللوائح المعمول بها"، وإنها ستواصل التعاون مع السلطات، من دون أن تعلق بشكل مباشر على نتيجة الفحص الخاصة بالعينة.

وتأتي القضية في وقت تصعّد الهند رقابتها على قطاع الأغذية الذي تبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، عبر زيارات مفاجئة للمصانع وفحوص متزايدة للمنتجات.

ولا تقتصر الإجراءات على هذه العينة. فقد قالت الهيئة إنها رفعت قضايا أيضاً بشأن منتجين آخرين من أغذية الأطفال التابعة لـ"Nestlé"، هما "NAN Excella Pro Stage 1" و"Lactogen Pro 1"، بسبب ما وصفته بادعاءات مضللة مخالفة للقواعد. وأكدت أن 3 قضايا منفصلة باتت قائمة ضد الشركة.

وردت "Nestlé India" بأن العبارات الموجودة على الملصقات "واقعية بطبيعتها ومدعومة بأدبيات علمية"، مشيرة إلى أنها قدمت رداً مفصلاً جديداً إلى السلطات. كما قالت إن هذه الملصقات كانت قد حصلت على موافقة لجنة الخبراء التابعة للهيئة.
وتُعد الهند من الأسواق المهمة لنمو "Nestlé". فقد شكلت منتجات الحليب والتغذية، بما فيها أغذية الرضع، أكبر فئة إيرادات للشركة في الهند خلال السنة المنتهية في آذار 2026، وولدت نحو ثلث مبيعات المنتجات البالغة 2.4 مليار دولار. كما تراجعت أسهم الشركة في الهند بنحو 3% عقب الإعلان عن الإجراءات.

وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها "Nestlé" في مواجهة مع الجهات الرقابية الهندية. ففي عام 2015، حظرت السلطات معكرونة "Maggi" الشهيرة التابعة للشركة على خلفية اتهامات بارتفاع مستويات الرصاص ومخالفات في الملصقات، ما أدى إلى عملية سحب واسعة قبل أن تعود المنتجات إلى الأسواق بعد فحوص جديدة.

 
مواضيع ذات صلة
مديرية إعلام حلب: تعزيز انتشار قوات الأمن الداخلي بعين العرب كوباني لملاحقة المعتدين وضبط الأمن
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة في تركيا: داء الكلب ينهي حياة طفلة بعد 4 أشهر من عضة قطة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمعا "الأطباء" و"الديموقراطي" استنكرا الاعتداء على مدير مستشفى سبلين وطالبا بملاحقة المعتدين
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراع فاشل تحوّل إلى أشهر ورقة لاصقة في العالم
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

لجنة الخبراء

الهندية

من جهته

الهندي

رويترز

الهند

العين

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-19
Lebanon24
05:13 | 2026-09-19
Lebanon24
05:01 | 2026-09-19
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
Lebanon24
04:55 | 2026-09-19
Lebanon24
04:50 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24