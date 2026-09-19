عينة "دون المواصفات".. ملاحقة أشهر شركات العالم بسبب حليب الاطفال!

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وبحسب وكالة " "، قالت هيئة سلامة ومعايير الأغذية "FSSAI" إن العينة المأخوذة من منتج "follow-up formula" المخصص للرضع جاءت "دون المستوى المطلوب" من حيث مادة البيوتين، المعروفة أيضاً بفيتامين B7.وأوضحت الهيئة أن إعادة تحليل العينة أظهرت عدم تطابقها مع المتطلبات المحددة للبيوتين بموجب القوانين الهندية، من دون أن تعلن حتى الآن ما إذا كانت ستطلب سحب المنتج من الأسواق.من جهتها، قالت "Nestlé" إن منتجاتها "متوافقة بالكامل مع كل اللوائح المعمول بها"، وإنها ستواصل التعاون مع السلطات، من دون أن تعلق بشكل مباشر على نتيجة الفحص الخاصة بالعينة.وتأتي القضية في وقت تصعّد الهند رقابتها على قطاع الأغذية الذي تبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، عبر زيارات مفاجئة للمصانع وفحوص متزايدة للمنتجات.ولا تقتصر الإجراءات على هذه العينة. فقد قالت الهيئة إنها رفعت قضايا أيضاً بشأن منتجين آخرين من أغذية الأطفال التابعة لـ"Nestlé"، هما "NAN Excella Pro Stage 1" و"Lactogen Pro 1"، بسبب ما وصفته بادعاءات مضللة مخالفة للقواعد. وأكدت أن 3 قضايا منفصلة باتت قائمة ضد الشركة.وردت "Nestlé India" بأن العبارات الموجودة على الملصقات "واقعية بطبيعتها ومدعومة بأدبيات علمية"، مشيرة إلى أنها قدمت رداً مفصلاً جديداً إلى السلطات. كما قالت إن هذه الملصقات كانت قد حصلت على موافقة التابعة للهيئة.وتُعد الهند من الأسواق المهمة لنمو "Nestlé". فقد شكلت منتجات الحليب والتغذية، بما فيها أغذية الرضع، أكبر فئة إيرادات للشركة في الهند خلال السنة المنتهية في آذار 2026، وولدت نحو ثلث مبيعات المنتجات البالغة 2.4 مليار دولار. كما تراجعت أسهم الشركة في الهند بنحو 3% عقب الإعلان عن الإجراءات.وليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها "Nestlé" في مواجهة مع الجهات الرقابية الهندية. ففي عام 2015، حظرت السلطات معكرونة "Maggi" الشهيرة التابعة للشركة على خلفية اتهامات بارتفاع مستويات الرصاص ومخالفات في الملصقات، ما أدى إلى عملية سحب واسعة قبل أن تعود المنتجات إلى الأسواق بعد فحوص جديدة.