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عربي-دولي

ملياردير مرتبط بالكرملين موّل زفاف نجل ترامب.. وهكذا علّق الرئيس!

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:47
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ملياردير مرتبط بالكرملين موّل زفاف نجل ترامب.. وهكذا علّق الرئيس!
ملياردير مرتبط بالكرملين موّل زفاف نجل ترامب.. وهكذا علّق الرئيس! photos 0
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دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قبول نجله دونالد ترامب الابن مساهمة مالية من ملياردير روسي مرتبط بالكرملين لتمويل احتفالات زفافه في جزر البهاما، معتبراً أن الأمر "مسموح به تماماً".
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وقال ترامب إن قبول المساهمة كان قانونياً، قبل أن يشير إلى أن ابنه أعاد المال ولم يكن راغباً في قبوله منذ البداية.

وأضاف أن شخصاً يعرفه نجله، ويعتقد أنه أحد أصدقائه، أقام له حفل الزفاف، مؤكداً أن هذا الأمر شائع، وأنه استضاف بدوره حفلات زفاف عدة في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا.

وكانت بتينا ترامب، الزوجة الجديدة لترامب الابن، قد كشفت أن احتفالات الزفاف التي أقيمت في أيار موّلت جزئياً من عمر كريمليف، الذي وصفته بأنه "صديق عزيز"، مشيرة إلى أنه استضاف ليلتين من الاحتفالات بعد الزفاف.

ويرأس كريمليف الاتحاد الدولي للملاكمة منذ عام 2020، وتربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما ظهر إلى جانبه في مناسبات وزيارات رسمية، وحصل على تكريم من موسكو.

وتعود علاقة كريمليف بترامب الابن إلى ما قبل الزفاف، إذ أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة في أيلول 2025 تعاونهما في مبادرات رياضية وتجارية.

ووفق موقع "بروبابليكا" الاستقصائي، تكفل كريمليف بنفقات قدرت بمئات آلاف الدولارات، شملت استئجار جزيرة خاصة وتنظيم عرض للألعاب النارية.
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