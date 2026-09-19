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عربي-دولي

كوريا الجنوبية: الرئيس لم يرفض طلب ترامب بشأن مضيق هرمز

Lebanon 24
19-09-2026 | 05:01
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كوريا الجنوبية: الرئيس لم يرفض طلب ترامب بشأن مضيق هرمز
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قالت الرئاسة الكورية الجنوبية (البيت الأزرق)، اليوم السبت، إن تصريحات الرئيس لي جاي ميونغ التي استبعد فيها إرسال قوات قد "تورط" البلاد في حرب، لا تعد رفضاً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سيول إرسال قواتها إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
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وجاء هذا التوضيح الرئاسي بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تصريحات لي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة ترتقي إلى رفض دعوة ترامب إلى تعاون عسكري كوري جنوبي في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول رئاسي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "لم يرفض لي طلب ترامب تعاون كوريا الجنوبية في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي أمس".

وأضاف المسؤول: "تدرس الحكومة سبلاً عملية للمساهمة، في تواصل وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف حماية مواطنينا وصون المصالح الوطنية."

وأشار إلى أن سيول سوف تواصل دراسة اتخاذ خيارات ملموسة في إطار مبدئها المعلن المتمثل في عدم التدخل في أي حرب أو قتال. (العربية)
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