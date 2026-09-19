كوريا الجنوبية: الرئيس لم يرفض طلب ترامب بشأن مضيق هرمز

Advertisement

قالت الرئاسة الجنوبية (البيت الأزرق)، اليوم السبت، إن تصريحات الرئيس لي جاي ميونغ التي استبعد فيها إرسال قوات قد "تورط" البلاد في حرب، لا تعد رفضاً لطلب الرئيس الأميركي من سيول إرسال قواتها إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.وجاء هذا التوضيح الرئاسي بعد أن ذكرت صحيفة " تايمز" أن تصريحات لي في أمس الجمعة ترتقي إلى رفض دعوة إلى تعاون عسكري جنوبي في منطقة .ونقلت "يونهاب" عن مسؤول رئاسي، طلب عدم هويته، قوله: "لم يرفض لي طلب ترامب تعاون في المتعلقة بالشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي أمس".وأضاف المسؤول: "تدرس الحكومة سبلاً عملية للمساهمة، في تواصل وثيق مع ، بما في ذلك ، بهدف حماية مواطنينا وصون ."وأشار إلى أن سيول سوف تواصل دراسة اتخاذ خيارات ملموسة في إطار مبدئها المعلن المتمثل في عدم التدخل في أي حرب أو قتال. (العربية)