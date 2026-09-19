كيف علّق ترامب على "هدية صديق بوتين" لابنه؟

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اعتبر الرئيس الأميركي أن قبول ابنه مساهمة مالية من ملياردير روسي تربطه علاقات بالكرملين لتمويل احتفالات زفافه في جزر البهاما "أمر مسموح به تماما".وأكد أن قبول ابنه مساهمة مالية من الملياردير الروسي أمر قانوني، قبل أن يشير إلى أن ابنه أعاد المال.الأميركي إنه سمع أن ابنه لم يكن يريد قبول المال في المقام الأول. وتابع ترامب: "شخصا يعرفه، اعتقد صديقا له أقام له حفل زفاف. إنه أمر شائع للغاية".وأضاف ترامب أنه هو نفسه استضاف حفلات زفاف للعديد من الأشخاص، بما في ذلك في منتجع مار لاغو في فلوريدا.وكانت بيتينا، الزوجة الجديدة لدونالد ترامب الابن قد أكدت أن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بزفافها في شهر أيار الماضي قد تم تمويلها جزئيا من قبل شخص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي . وفي منشور على صفحتها بمنصة إنستغرام حمل توقيع الزوجين، قالت بتينا ترامب إن ذلك الشخص، ويدعى عمر كريمليف، هو "صديق عزيز" وقد "استضاف بسخاء شديد ليلتين مذهلتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا".ويرأس عمر كريمليف الاتحاد الدولي للملاكمة منذ عام 2020، وتربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي . كما سبق أن ظهر معه في مناسبات وزيارات رسمية، وحصل على تكريم رسمي من . (سكاي نيوز عربية)