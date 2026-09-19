قضية شقيق الممثل السوري تتصاعد.. مكسيم خليل والخاني يدخلان على الخط

دخل الفنانان السوريان مكسيم خليل ومصطفى الخاني على خط قضية شقيق الفنان لجين ، بعد حديث الأخير عن ظروف احتجاز شقيقه إينال، وما قال إنها إجراءات طالت منزل عائلته في .

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وتساءل مكسيم خليل في منشور له عمّا إذا كانت الممارسات التي تحدث عنها لجين تنسجم مع " الجديدة" التي قامت، بحسب تعبيره، على الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، معلناً تضامنه مع لجين وعائلته، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.



وحذّر خليل من إعادة إنتاج الأساليب الأمنية القمعية بصيغة جديدة، مؤكداً أن المرحلة الجديدة يفترض أن تقوم على احترام حقوق المواطنين وضمان العدالة والمساءلة.

من جانبه، ركّز مصطفى الخاني على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، محذراً من أن نشر روايات غير مؤكدة عبر قد يسهم في التحريض وإثارة الفتنة.



وقال الخاني إن لجين إسماعيل قدّم، بحسب ما عرضه، وثائق ومستندات قال إنها تثبت ملكية منزل عائلته الخاصة، وتنفي تبعيته لوزارة الدفاع، كما أشار إلى أن شقيقه إينال لم يكن ضابطاً في أي وقت، وفق ما أورده لجين.



وتساءل الخاني عن الأساس القانوني لمصادرة منزل والدي إينال، حتى في حال وجود اتهامات بحقه، مشدداً على أن مصادرة الممتلكات يفترض أن تستند إلى قرار قضائي، داعياً إلى محاسبة المخطئ أياً كان، ومختتماً موقفه بعبارة "كفى تحريضا".