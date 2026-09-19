الدنمارك: الاتفاق مع واشنطن بشأن غرينلاند "يُعزز الأمن"

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اعتبرت الخارجية الدنماركية، السبت، أن الاتفاق "الملزم" الذي تم التوصل إليه مع بشأن غرينلاند "يعزز الأمن" في منطقة بأكملها، وذلك قبل أيام من موعد توقيعه.وقال الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الأسبوع المقبل قد يحمل أحداثا جيدة بالنسبة لغرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة على حد سواء".وتابع راسموسن: "نأمل أن تنتهي حقبة عدم الاستقرار المستمرة طويلة، ويحل مكانها اتفاق ملزم يسهم في تعزيز الأمن في القطب وشمال ، وبالتالي أمننا المشترك في وأوروبا".من جانبه، أكد حلف " " أنه سيواصل الحلف تأدية دوره في تعزيز الأمن في القطب الشمالي. (سكاي نيوز عربية)