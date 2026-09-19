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عربي-دولي

الدنمارك: الاتفاق مع واشنطن بشأن غرينلاند "يُعزز الأمن"

Lebanon 24
19-09-2026 | 07:46
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الدنمارك: الاتفاق مع واشنطن بشأن غرينلاند يُعزز الأمن
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اعتبرت الخارجية الدنماركية، السبت، أن الاتفاق "الملزم" الذي تم التوصل إليه مع واشنطن بشأن غرينلاند "يعزز الأمن" في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك قبل أيام من موعد توقيعه.
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وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الأسبوع المقبل قد يحمل أحداثا جيدة بالنسبة لغرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة على حد سواء".

وتابع راسموسن: "نأمل أن تنتهي حقبة عدم الاستقرار المستمرة منذ فترة طويلة، ويحل مكانها اتفاق ملزم يسهم في تعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وبالتالي أمننا المشترك في حلف شمال الأطلسي وأوروبا".

من جانبه، أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيواصل الحلف تأدية دوره في تعزيز الأمن في القطب الشمالي. (سكاي نيوز عربية) 
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