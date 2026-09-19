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عربي-دولي

في دولة عربية.. رجل يحرق زوجته خلال نومها

Lebanon 24
19-09-2026 | 08:04
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في دولة عربية.. رجل يحرق زوجته خلال نومها
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تجري السلطات المصرية تحقيقات موسعة في واقعة إصابة سيدة عشرينية، بحروق بالغة تجاوزت 65% من جسدها، إثر اندلاع حريق داخل مسكنها، وسط اتهامات من أسرتها لزوجها بالتورط في إشعال النيران بها وإغلاق باب الشقة عليها.
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وتعود جذور الواقعة إلى نقل الزوجة إلى أحد المستشفيات مصابة بحروق واسعة، مع وجود مؤشرات أثارت شبهة جنائية حول ملابسات الحادث، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال أسرة المصابة والجيران، وشهود العيان على الواقعة.

وبحسب رواية أسرة المصابة خلال التحقيقات التي أجريت، كانت السيدة داخل الشقة وقت اشتعال النيران، بينما كان باب المنزل مغلقًا من الخارج. 
 
وقالت الأسرة إن الجيران سمعوا صرخات واستغاثات صادرة من داخل شقة الزوجة، فتوجهوا إلى المكان، وعندما استفسروا من الزوج عن وجود زوجته، نفى وجودها بالداخل.

إلا أن استمرار سماع صرخات الزوجة دفع الجيران إلى كسر باب الشقة، ليعثروا عليها والنيران مشتعلة في جسدها، قبل أن يتم إخراجها ونقلها سريعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الأسرة بأن الحالة الصحية للمصابة كانت غير مستقرة، في ظل إصابتها بحروق واسعة، وسط حاجة إلى رعاية طبية متخصصة داخل مستشفى أكبر.

وأشارت أسرة الزوجة إلى وجود خلافات متكررة بينها وبين زوجها قبل الواقعة، مؤكدة أن الأسرة لم تكن تتوقع وصول الخلافات إلى هذه المرحلة.

وأضافت أن الزوج سبق أن اعتدى عليها بالضرب في مناسبات سابقة، وأنها كانت تتكتم على بعض تفاصيل ما تتعرض له داخل منزل الزوجية، رغبة في الحفاظ على حياتها الأسرية.

وقالت والدة المصابة إن ابنتها كانت حريصة على استمرار زواجها، وإن الأسرة علمت بعد الواقعة بتعرضها في وقت سابق لاعتداء تسبب في إصابتها بالرأس، لكنها لم تكشف وقتها عن حقيقة ما حدث.
 
وأوضحت الأم أن ابنتها، عند سؤالها عن إصابتها، ذكرت أنها كانت نائمة على الأريكة قبل أن تفاجأ باشتعال النيران في جسدها، فيما طالبت الأسرة بكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها وفقًا للقانون.

وأظهرت التحريات الأولية وجود شبهة في تورط الزوج بالاعتداء على زوجته، وعلى إثر ذلك جرى ضبطه واقتياده للتحقيق، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عن إصابتها.

كما طلبت جهات التحقيق إعداد التقارير الطبية اللازمة، إلى جانب فحص الإصابات بواسطة الطب الشرعي، والتحقق من أسباب اندلاع الحريق وما إذا كانت هناك مادة قابلة للاشتعال استُخدمت في الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مع استكمال سماع أقوال أسرة المصابة والجيران وفحص الأدلة والآثار المرتبطة بمسرح الحادث، لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة. (إرم نيوز)
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