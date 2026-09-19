قائد "سنتكوم": آلاف السفن تعبر مضيق هرمز

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قال الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال ، إن الجيش الأميركي يواصل العمل على إبقاء "مفتوحا وآمنا" أمام حركة الملاحة التجارية، مشيرا إلى تسهيل عبور أكثر من مليار برميل من الخام عبر المضيق خلال الشهرين الماضيين.وأضاف كوبر أن القوات الأميركية ساعدت في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام الممر المائي الاستراتيجي.وأشار قائد "سنتكوم" إلى أن تعمل مع شركائها على زيادة حجم حركة الملاحة عبر المضيق، لافتا إلى أن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى مقارنة بالأشهر الستة السابقة.وفي ما يتعلق بإيران، قال كوبر إن بلاده تواصل فرض حصار صارم على صادراتها النفطية، مشددا على أن لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط في ظل الإجراءات الأميركية.وأكد قائد "سنتكوم" أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة على تعزيز دفاعاتهم الجوية، مضيفا "نعمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية". (العربية)