تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"ساعة الصفر" تقترب؟ خطة أميركية حاسمة بشأن إيران

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ساعة الصفر تقترب؟ خطة أميركية حاسمة بشأن إيران
ساعة الصفر تقترب؟ خطة أميركية حاسمة بشأن إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو مرحلة حاسمة، وسط حديث عن خيارين تدرسهما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: التوصل إلى اتفاق واسع مع طهران بشأن برنامجها النووي، أو اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي، وفق تقرير نشره موقع "إرم نيوز".
Advertisement
 
 
وبحسب التقرير، يأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية وعسكرية متزايدة على إيران، فيما تواجه واشنطن بدورها معضلة تتعلق بمدة استمرار الاستنفار العسكري الحالي، وسط مطالبة داخل البنتاغون بتحديد الهدف النهائي للحملة الأميركية.


ونقل التقرير عن مصادر غربية أن إدارة ترامب وضعت مجموعة شروط لأي اتفاق محتمل، في مقدمتها تفكيك النشاط النووي الإيراني قبل منح طهران أي تسهيلات مالية أو الإفراج عن أموال مجمدة.


وتشمل الشروط، وفق المصادر، إخراج كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والمقدر بنحو 450 كيلوغراماً، إلى خارج البلاد، سواء إلى الولايات المتحدة أو تحت إشراف طرف ثالث موثوق. كما تتضمن منع تشغيل منشأتي فوردو ونطنز المحصنتين تحت الأرض، وحصر الأنشطة النووية في منشآت فوق الأرض يمكن مراقبتها.


وتطرح المسودة، بحسب التقرير، تنفيذ أي اتفاق على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بوقف إطلاق النار وتجميد الأنشطة النووية وإعادة فتح الممرات المائية لمدة 60 يوماً، فيما تتناول المرحلة الثانية آليات تفكيك البرنامج النووي بصورة نهائية، مقابل رفع تدريجي ومشروط للعقوبات النفطية.
 

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، وأن واشنطن تريد إبقاء التهديد باستخدام القوة قائماً ضمن سياسة الضغط على طهران.


ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث أشار التقرير إلى أن ترامب يعتزم استغلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الموقف مع الحلفاء الإقليميين، والاستعداد لاحتمالي التوصل إلى اتفاق أو الانتقال إلى مواجهة عسكرية، بما يشمل تنسيق إجراءات حماية المنشآت الحيوية وممرات الطاقة من أي رد إيراني محتمل.


ويرى المحلل السياسي لطفي الزغيّر، في تصريح للموقع، أن استراتيجية ترامب تقوم على الجمع بين "الضغط الأقصى" والتلويح بالقوة العسكرية لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، فيما تراهن طهران، بحسب تقديره، على عامل الوقت.


وبذلك، يبقى مسار الأزمة مرتبطاً بنتائج الضغوط والمفاوضات خلال المرحلة المقبلة، في ظل شروط أميركية مشددة واحتمال استمرار التصعيد إذا تعذر الوصول إلى تفاهم دبلوماسي. (إرم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ"أكسيوس": نقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة أميركية حاسمة للبنان.. هذه شروط واشنطن بشأن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت "القوات" من ساعة الحساب مع حكومة سلام؟
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارضة الإسرائيلية تدرس خطة حاسمة للدفع نحو انتخابات مبكرة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

الإيراني

نيويورك

دونالد

واشنطن

الأقصى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:40 | 2026-09-19
Lebanon24
13:30 | 2026-09-19
Lebanon24
13:20 | 2026-09-19
Lebanon24
13:20 | 2026-09-19
Lebanon24
13:06 | 2026-09-19
Lebanon24
13:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24