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عربي-دولي

48 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في جنوب اليمن

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:15
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48 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في جنوب اليمن
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خلال الساعات الماضية، قُتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق ما أفادت السبت مصادر عسكرية من الجانبين وكالة فرانس برس.
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وأعلنت مصادر عسكرية حكومية مقتل 17 من عناصرها، فيما أفادت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين بمقتل 31 من مقاتلي الحركة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في المواجهات بين محافظتي لحج وتعز في جنوب البلاد.

وقالت المصادر الحكومية إن القوات اليمنية "تمكنت من استعادة نصف المواقع التي سيطر عليها الحوثيون بالأمس في الحدود بين محافظتي لحج وتعز"، مشيرة إلى اشتداد المعارك في منطقة جبال كهبوب التي يحاول الحوثيون استكمال السيطرة عليها.

وتحدثت المصادر الحوثية عن إحراز المقاتلين "تقدما ميدانيا على حدود تعز ولحج وتعرضهم اليوم لغارات جوية سعودية في مديرية الوازعية".

وتقع هذه المناطق قرب الساحل الغربي لليمن المطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي سيطر عليه الحوثيون الأسبوع، والذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.
 
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