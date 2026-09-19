الأردن يُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر حدوده

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تمكنت القوات المسلحة ، اليوم السبت، من إحباط محاولة 3 أشخاص التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية للمملكة، بعد رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، قبل توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقالت القوات المسلحة الأردنية إن "المنطقة ، أحبطت فجر اليوم السبت، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".وأضافت: "تعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن "قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره".