تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأردن يُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر حدوده

Lebanon 24
19-09-2026 | 12:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأردن يُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر حدوده
الأردن يُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر حدوده photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تمكنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، من إحباط محاولة 3 أشخاص التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية للمملكة، بعد رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، قبل توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
Advertisement

وقالت القوات المسلحة الأردنية إن "المنطقة المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت فجر اليوم السبت، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".

وأضافت: "تعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن "قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره".
مواضيع ذات صلة
الأردن: المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: أحبطنا محاولة تسلل ميليشيا الحوثي في جبهة الضباب
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط محاولة تسلل للحوثيين جنوب مأرب في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلّحة اليمنية: إحباط محاولة تسلّل حوثية في قطاع الفليحة جنوب مأرب
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة العسكرية الجنوبية

المنطقة العسكرية

الأردنية

المملكة

الأردني

أردني

أردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-09-20
Lebanon24
23:20 | 2026-09-19
Lebanon24
23:16 | 2026-09-19
Lebanon24
23:09 | 2026-09-19
Lebanon24
23:04 | 2026-09-19
Lebanon24
16:53 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24