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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بصواريخ باليستية ومنشأة تابعة لأرامكو في ينبع

Lebanon 24
19-09-2026 | 13:30
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الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بصواريخ باليستية ومنشأة تابعة لأرامكو في ينبع
الحوثيون يعلنون استهداف الرياض بصواريخ باليستية ومنشأة تابعة لأرامكو في ينبع photos 0
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استهدف الحوثيون مدينة الرياض ومنشأة تابعة لشركة آرامكو بالمملكة العربية السعودية بالصواريخ، وفق ما نقلت وكالة رويترز
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وأشارت الوكالة إلى أن الحوثيين قالوا إنهم استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية.

كما أكد الحوثيون وفقا لما نقلته الوكالة أنهم استهدفوا منشأة تابعة لأرامكو السعودية في ينبع.

وفي وقت سابق، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات، مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، وفق موقع "فلايت رادار 24" المتخصص بتتبع حركة الطيران.

وأدرج الموقع المطار ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب، ما يعني أنه يشهد "اضطرابات كبيرة تمثلت في تأخيرات طويلة وإلغاء عدة رحلات".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مقيمة في العاصمة السعودية وزوجها قولهما إنهما شاهدا تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض.

وذكرت الوكالة أن مشاهدة الدخان تأتي بعد ساعات من سماع دوي انفجارات هي الأولى في المدينة منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين في اليمن.

كما أكدت وكالة "رويترز" ظهور سحابة دخان كثيفة قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم السبت، بعد سماع دوي وإرسال إشعارات خلال الليل ⁠تحذر من خطر محتمل في محيط العاصمة، في ظل تصاعد هجمات جماعة الحوثي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطتها رويترز عمودا ضخما من الدخان الأسود يتصاعد في المنطقة، بينما ظهر طريق المطار ومبنى الركاب الرئيسي ومنشآت أخرى في الصور.

وأوضحت أن الدفاع المدني السعودي أرسل إشعارات عبر الهواتف المحمولة خلال الليل للتحذير من خطر محتمل في الرياض ومدينة ‌الخرج شرقي العاصمة، قبل ‌أن يعلن صباح السبت زوال الخطر.

من جانب آخر، اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض، وفق مراسل وكالة فرانس برس، بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية.
 
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