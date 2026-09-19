البيت الأبيض يمنع دخول 3 مؤسسات إعلامية.. إليكم السبب

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تنفيذا لإعلان الرئيس الأميركي ، رفض ، اليوم السبت، دخول ممثلي ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى، هي "سي.إن.إن" و"إم.إس.ناو" و"بوليتيكو".وأعلنت المؤسسات الثلاث، في بيانات منفصلة، أن بطاقات الدخول الصحفية لفرقها صودرت صباح السبت عندما توجه صحفيوها إلى البيت الأبيض.وأشارت إلى أنها قد تطعن في هذا الحظر على أساس أنه يتعارض مع ضمانات حرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.ووصف بيان صادر عن "سي.إن.إن"، السبت، الحظر بأنه "اعتداء غير قانوني" على حقها الدستوري في ممارسة العمل الصحفي دون تدخل من الحكومة.وفي بيانين منفصلين، قالت "إم.إس.ناو" و"بوليتيكو" إنهما ستدافعان عن حقوقهما بموجب التعديل الأول للدستور.وقالت "إم.إس.ناو" إنها تعتزم "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور والدور الأساسي للصحافة المستقلة في ديمقراطيتنا".وأعلنت" سي.إن.إن" و"إم.إس.ناو" أنهما ستواصلان تغطية إدارة ، في حين أكدت "بوليتيكو" أنها تقف إلى جانب مراسليها الذين يغطون أخبار البيت الأبيض.واتهم ترامب تلك المؤسسات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"نشر أخبار زائفة"، وقال: "ينبغي ألا يُسمح لها بكتابة أو بث قصص مختلقة وأكاذيب باستمرار عندما تغطي أخبار رئيس ".وأضاف: "ستتبعها وسائل إعلام أخرى تنشر أخبارا زائفة".