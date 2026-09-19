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عربي-دولي

هكذا رد "اليويفا" على طلب دولة أوروبية فصل منتخباتها عن مواجهة إسرائيل

Lebanon 24
19-09-2026 | 15:01
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هكذا رد اليويفا على طلب دولة أوروبية فصل منتخباتها عن مواجهة إسرائيل
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أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت، في بيان أن القرارات المتعلقة بفصل المنتخبات في قرعة بطولاته تتخذ كل على حدة، وتسترشد في المقام الأول بالاعتبارات الأمنية.
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وكان ديفيد كوريل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، قد صرح أمس الجمعة بأن اتحاد بلاده طلب من "اليويفا" فصل جمهورية إيرلندا عن إسرائيل في القرعات المستقبلية، بعدما أوقعتهما قرعة دوري الأمم التي أجريت في فبراير الماضي، في مجموعة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في 27 أيلول الجاري و 4 تشرين الأول المقبل في إطار البطولة.

وقال "اليويفا" في بيان إنه ينظر في طلبات الحيلولة دون وقوع منتخبين في نفس المجموعة كل حالة على حدة.

وتابع: "تتخذ قرارات تجنب وضع فرق معينة في مجموعة واحدة مع مراعاة عدة عوامل، لا سيما الظروف السائدة بين البلدين التي تؤدي إلى مخاطر أمنية متأصلة.. يتعامل اليويفا مع كل حالة بعناية فائقة على أساس مضمونها الخاص، ويراقب جميع الحقائق والتطورات".   

وتثير المباراتان المرتقبتان جدلا في إيرلندا وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط.


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