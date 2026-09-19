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عربي-دولي

السعودية تؤكد اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:04
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السعودية تؤكد اعتراض وتدمير صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
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أكدت السعودية، اليوم السبت، تصدي دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض بعد اعتراضه وتدميره.
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وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، السبت، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي نجحت، فجر السبت، "في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض".

وقال المالكي في بيان أن "تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، المدينة التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومقيم، يؤكّدان تعنّتها وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي".

وأضاف المالكي أن "الحوثيين حاولوا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن (بيش، الطائف، فرسان، ينبع) وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية".

وأكد المالكي "على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسباً وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لردع سلوك الحوثيين الإرهابية".
 
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