تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انتخاب جنرال ألماني على رأس أعلى هيئة عسكرية في الناتو

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
انتخاب جنرال ألماني على رأس أعلى هيئة عسكرية في الناتو
انتخاب جنرال ألماني على رأس أعلى هيئة عسكرية في الناتو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تم انتخاب الجنرال الألماني كارستن بروير، رئيس هيئة الأركان الألمانية، اليوم السبت، رئيسا مقبلا للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تعد أعلى هيئة عسكرية في الحلف وأحد أبرز الهيئات الاستشارية لقادته السياسيين.
Advertisement

وجاء انتخاب بروير خلال اجتماع رؤساء هيئات الدفاع في الدول الأعضاء الـ32 بالحلف، الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث تنافس مع الجنرال الكندية جيني كاريغان.

وقال الأميرال الإيطالي جوزيبي كافو دراغوني، الرئيس الحالي للجنة العسكرية، في منشور على منصة "إكس"، إن القادة العسكريين للحلف انتخبوا بروير خلال الاجتماع.

ومن المقرر أن يتولى بروير مهامه في صيف العام المقبل، خلفا لدراغوني.

وتعد اللجنة العسكرية أعلى سلطة عسكرية في حلف شمال الأطلسي، فيما يتولى رئيسها دور المستشار العسكري الرئيسي للأمين العام للحلف، مارك روته.
مواضيع ذات صلة
سلام يهنىء اتحاد العائلات البيروتية على انتخاب هيئة إدارية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... إنتخاب هيئة إدارية جديدة لمجلس المؤلفين والملحنين
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام هنأ الأسمر بانتخابه على رأس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقبل العبسي
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: رئيس الأركان اصدر تعليماته بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 07:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

اللجنة العسكرية

الدول الأعضاء

هيئة الأركان

شمال الأطلسي

الألمانية

الإيطالي

الأطلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:26 | 2026-09-20
Lebanon24
23:20 | 2026-09-19
Lebanon24
23:16 | 2026-09-19
Lebanon24
23:09 | 2026-09-19
Lebanon24
23:04 | 2026-09-19
Lebanon24
16:53 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24