انتخاب جنرال ألماني على رأس أعلى هيئة عسكرية في الناتو

تم انتخاب الجنرال الألماني كارستن بروير، رئيس هيئة الأركان الألمانية
، اليوم السبت، رئيسا مقبلا للجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي
"الناتو
"، التي تعد أعلى هيئة عسكرية في الحلف وأحد أبرز الهيئات الاستشارية لقادته السياسيين.
وجاء انتخاب بروير خلال اجتماع رؤساء هيئات الدفاع في الدول الأعضاء
الـ32 بالحلف، الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث تنافس مع الجنرال الكندية جيني كاريغان.
وقال الأميرال الإيطالي
جوزيبي كافو دراغوني، الرئيس الحالي للجنة العسكرية، في منشور على منصة "إكس"، إن القادة
العسكريين للحلف انتخبوا بروير خلال الاجتماع.
ومن المقرر أن يتولى بروير مهامه في صيف العام المقبل، خلفا لدراغوني.
وتعد اللجنة العسكرية
أعلى سلطة عسكرية في حلف شمال الأطلسي
، فيما يتولى رئيسها دور المستشار العسكري الرئيسي
للأمين العام للحلف، مارك روته.