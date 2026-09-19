انتخاب جنرال ألماني على رأس أعلى هيئة عسكرية في الناتو

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تم انتخاب الجنرال الألماني كارستن بروير، رئيس ، اليوم السبت، رئيسا مقبلا للجنة العسكرية لحلف " "، التي تعد أعلى هيئة عسكرية في الحلف وأحد أبرز الهيئات الاستشارية لقادته السياسيين.وجاء انتخاب بروير خلال اجتماع رؤساء هيئات الدفاع في الـ32 بالحلف، الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث تنافس مع الجنرال الكندية جيني كاريغان.وقال الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، الرئيس الحالي للجنة العسكرية، في منشور على منصة "إكس"، إن العسكريين للحلف انتخبوا بروير خلال الاجتماع.ومن المقرر أن يتولى بروير مهامه في صيف العام المقبل، خلفا لدراغوني.وتعد أعلى سلطة عسكرية في ، فيما يتولى رئيسها دور المستشار العسكري للأمين العام للحلف، مارك روته.