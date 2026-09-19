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عربي-دولي

كان ترامب داخله.. مقاتلة "إف-16" تعترض طائرة فوق المجال الجوي المحظور لكامب ديفيد

Lebanon 24
19-09-2026 | 16:53
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كان ترامب داخله.. مقاتلة إف-16 تعترض طائرة فوق المجال الجوي المحظور لكامب ديفيد
كان ترامب داخله.. مقاتلة إف-16 تعترض طائرة فوق المجال الجوي المحظور لكامب ديفيد photos 0
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قامت مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة لقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية "نوراد"، صباح السبت، باعتراض طائرة تابعة للطيران العام كانت تحلق فوق المجال الجوي المحظور في محيط منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع وجود الرئيس دونالد ترامب، في المنتجع لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
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وكان ترامب قد وصل إلى المنتجع الرئاسي الواقع في جبال كاتوكتين بولاية ماريلاند، مساء يوم الجمعة، ومن المقرر أن يبقى هناك حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وأعلنت القوة الجوية الأولى التابعة للقيادة الشمالية الأميركية، عبر منصة "إكس" وقوع الاختراق.

وقالت في منشور: "طيارون! اعترضت طائرات مقاتلة تابعة لـ"نوراد" طائرة انتهكت المجال الجوي المحظور فوق ثورمونت بولاية ماريلاند، ما أدى إلى إطلاق مشاعل ضوئية تحذيرية.

ويخضع المجال الجوي فوق المنتجع الرئاسي لمنطقة حظر طيران دائمة، فيما تُفرض قيود مؤقتة وموسعة على حركة الطيران عندما يكون الرئيس الأميركي موجوداً في كامب ديفيد.

ودعت القوة الجوية الطيارين إلى التأكد من مراجعة إشعارات الطيران "NOTAMs" قبل الإقلاع، للتأكد من أحدث المعلومات المتعلقة بقيود الطيران المؤقتة في مناطقهم.

وأكدت "نوراد" أن الطيار أُبعد بأمان عن المنطقة، موضحة أن المقاتلات استخدمت المشاعل الضوئية خلال عملية الاعتراض التي وقعت في نحو الساعة 7:50 صباحاً بالتوقيت المحلي.
 
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