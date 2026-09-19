واشنطن تحذر مواطنيها من "تصعيد سريع" في الشرق الأوسط

دعت الأميركية، الأحد، مواطنيها في إلى توخي أقصى درجات الحذر، محذرة من احتمال وقوع تصعيد سريع وغير متوقع في ظل تعقّد الوضع الأمني في المنطقة.

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وطالبت الوزارة بمتابعة التطورات والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر.





وأشارت إلى الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من ، وبينها استهداف مطارات مدنية، مؤكدة أن النزاع يحمل خطر التصعيد السريع. كما دعت الموجودين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها.





وحذرت الخارجية من احتمال استهداف والجماعات الموالية لها مصالح أميركية ومواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء العالم، بما فيها الشركات والمؤسسات، لافتة إلى تعرض منشآت دبلوماسية أميركية للاستهداف داخل الشرق الأوسط وخارجه.



ويأتي التحذير بعدما قال الرئيس لموقع "أكسيوس"، الخميس، إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن استئناف هجمات واسعة ضد إيران في محاولة لإنهاء الصراع.ومنذ أوائل آب، علّقت المفاوضات مع طهران، وفرضت عقوبات اقتصادية جديدة، وواصلت الحصار البحري على الموانئ ، بالتوازي مع تركيز الجيش الأميركي على إعادة فتح مضيق هرمز وزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.ورغم ارتفاع عدد ناقلات النفط والغاز التي تعبر المضيق، لا تزال حركة الملاحة دون مستويات ما قبل الحرب، فيما تبقى أسعار النفط مرتفعة.وقال مسؤولون أميركيون إن ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث أمرا بالحفاظ على مستوى القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام، استعداداً لاحتمال العودة إلى قتال واسع النطاق.