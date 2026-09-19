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عربي-دولي

توقيف قائد كبير في سوريا تابع للأسد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-09-2026 | 23:20
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أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، السبت، القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، الذي قالت إنه كان من قيادات الصف الأول في الحرس الجمهوري خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

 
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وبحسب بيان أمني، بدأ إسماعيل عمله قائداً لفصيلة، ثم تولى قيادة سرية في الكتيبة الثانية التابعة للفوج 101 إنزال جوي، قبل تعيينه مطلع عام 2016 رئيساً لعمليات الفوج.

وأضاف البيان أن إسماعيل شارك بصورة مباشرة في قيادة هجمات عسكرية على مدن حلب ودرعا والغوطة الشرقية.

 

وكانت الغوطة الشرقية معقلاً للمعارضة حتى عام 2018. وتقول الاستخبارات الأميركية إن أكثر من ألف شخص قتلوا بغاز السارين في المنطقة عام 2013، في هجوم نُسب إلى الجيش السوري، فيما نفت حكومة الأسد آنذاك مسؤوليتها وحمّلت فصائل معارضة المسؤولية.

 

ومنذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول 2024، أوقفت السلطات السورية الجديدة عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين، وبدأت محاكمتهم في نيسان الماضي.

 

كما أعلنت السلطات في وقت سابق من أيلول توقيف تسعة طيارين سابقين، بينهم ثلاثة برتبة عميد، بتهمة المشاركة في قصف مدن وبلدات سورية خلال عهد الأسد.

 

وفي آب، أصدرت محكمة سورية حكماً غيابياً بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر وخمسة مسؤولين أمنيين آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب.

 

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