توقيف قائد كبير في سوريا تابع للأسد.. إليكم التفاصيل

أعلنت ، السبت، القبض على اللواء السابق أحمد ، الذي قالت إنه كان من قيادات الصف الأول في الحرس خلال حكم الرئيس السابق .

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وبحسب بيان أمني، بدأ عمله قائداً لفصيلة، ثم تولى قيادة سرية في الكتيبة الثانية التابعة للفوج 101 إنزال جوي، قبل تعيينه مطلع عام 2016 رئيساً لعمليات الفوج.

وأضاف البيان أن إسماعيل شارك بصورة مباشرة في قيادة هجمات عسكرية على مدن حلب ودرعا والغوطة الشرقية.

وكانت معقلاً للمعارضة حتى عام 2018. وتقول الاستخبارات الأميركية إن أكثر من ألف شخص قتلوا بغاز السارين في المنطقة عام 2013، في هجوم نُسب إلى ، فيما نفت آنذاك مسؤوليتها وحمّلت فصائل معارضة المسؤولية.

ومنذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول 2024، أوقفت السلطات السورية الجديدة عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين، وبدأت محاكمتهم في نيسان الماضي.

كما أعلنت السلطات في وقت سابق من أيلول توقيف تسعة طيارين سابقين، بينهم ثلاثة برتبة عميد، بتهمة المشاركة في قصف مدن وبلدات خلال عهد .

وفي آب، أصدرت محكمة سورية حكماً غيابياً بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر وخمسة مسؤولين أمنيين آخرين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خلال الحرب.