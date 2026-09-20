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عربي-دولي

ترامب يقطع عطلة كامب ديفيد ويعود مبكراً إلى البيت الأبيض

Lebanon 24
20-09-2026 | 00:26
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ترامب يقطع عطلة كامب ديفيد ويعود مبكراً إلى البيت الأبيض
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عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بصورة مفاجئة من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض، قبل يوم من الموعد المعلن سابقاً، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

 
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ولم تقدم الإدارة الأميركية تفسيراً لتعديل برنامج الرئيس وتبكير عودته من الأحد إلى السبت.

 

ولا تعد تغييرات مواعيد السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع أمراً غير معتاد، وقد أشارت توقعات الطقس إلى احتمال هطول أمطار وعواصف رعدية، الأحد، في منطقة كامب ديفيد الجبلية بولاية ماريلاند.

 

وتزامنت عودة ترامب مع إصدار وزارة الخارجية وعدد من السفارات الأميركية في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية من "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

 

وأشارت التحذيرات إلى الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية، وبينها استهداف مطارات مدنية، داعية الأميركيين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها.

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