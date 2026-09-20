ترامب يقطع عطلة كامب ديفيد ويعود مبكراً إلى البيت الأبيض

عاد الرئيس الأميركي ، السبت، بصورة مفاجئة من كامب ديفيد إلى ، قبل يوم من الموعد المعلن سابقاً، بالتزامن مع تصاعد التوتر في .

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ولم تقدم تفسيراً لتعديل برنامج الرئيس وتبكير عودته من الأحد إلى السبت.

ولا تعد تغييرات مواعيد السفر خلال عطلات نهاية الأسبوع أمراً غير معتاد، وقد أشارت توقعات الطقس إلى احتمال هطول أمطار وعواصف رعدية، الأحد، في منطقة كامب ديفيد الجبلية بولاية ماريلاند.

وتزامنت عودة مع إصدار وعدد من السفارات الأميركية في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية من "احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

وأشارت التحذيرات إلى الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من ، وبينها استهداف مطارات مدنية، داعية خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها.