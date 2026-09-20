"عشرات الملايين" اختفت.. سقوط شبكة احتيال في اللاذقية

ألقت القبض على شبكة احتيال في مدينة ، متهمة باختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام تُقدّر بعشرات الملايين من الليرات السورية.



وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن فرع المباحث الجنائية في اللاذقية أوقف 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم في القضية.





وذكرت أنه جرى تنظيم الضبط أصولاً وإحالة الموقوفين إلى المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.