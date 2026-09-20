"عشرات الملايين" اختفت.. سقوط شبكة احتيال في اللاذقية

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قوى الأمن الداخلي:
📌فرع المباحث الجنائية في اللاذقية يلقي القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم في اختلاس مبالغ كبيرة من المال العام تُقدَّر بعشرات الملايين من الليرات السورية
📌تم تنظيم الضبط أصولاً وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية… pic.twitter.com/3MJfZCvPCa
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 19, 2026
قوى الأمن الداخلي:
📌فرع المباحث الجنائية في اللاذقية يلقي القبض على 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم في اختلاس مبالغ كبيرة من المال العام تُقدَّر بعشرات الملايين من الليرات السورية
📌تم تنظيم الضبط أصولاً وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية… pic.twitter.com/3MJfZCvPCa