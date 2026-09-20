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عربي-دولي

"عشرات الملايين" اختفت.. سقوط شبكة احتيال في اللاذقية

Lebanon 24
20-09-2026 | 04:00
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عشرات الملايين اختفت.. سقوط شبكة احتيال في اللاذقية
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ألقت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على شبكة احتيال في مدينة اللاذقية، متهمة باختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام تُقدّر بعشرات الملايين من الليرات السورية.
 
 
وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن فرع المباحث الجنائية في اللاذقية أوقف 5 أشخاص بعد ثبوت تورطهم في القضية.


وذكرت أنه جرى تنظيم الضبط أصولاً وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
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