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عربي-دولي

طلب مقابلة ترامب.. توقيف رجل بعد استنفار أمني قرب البيت الأبيض

Lebanon 24
20-09-2026 | 04:48
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طلب مقابلة ترامب.. توقيف رجل بعد استنفار أمني قرب البيت الأبيض
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استنفرت الأجهزة الأمنية الأميركية قرب البيت الأبيض، السبت، بعدما صعد رجل بسيارته إلى الرصيف المحاذي للطوق الأمني، قبل أن يطلب مقابلة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحادث وقع قرب ساحة لافاييت، عند تقاطع شارعي 16 وH في واشنطن، حيث انحرفت سيارة رياضية عن مسارها وصعدت فوق الرصيف.

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وأوقف عناصر جهاز الخدمة السرية السائق وقيدوه، فيما طوقت قوات إنفاذ القانون الموقع وفتشت المركبة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار عناصر أمنيين وعسكريين ووصول عدد من سيارات الخدمة السرية إلى المكان.

ونُقل الرجل لاحقاً لتقييم حالته العقلية، من دون صدور بيان رسمي يوضح دوافعه أو ما إذا كانت السيارة تحتوي على مواد تشكل تهديداً أمنياً.

وكان ترامب موجوداً في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يكن داخل البيت الأبيض وقت الحادث.

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