طلب مقابلة ترامب.. توقيف رجل بعد استنفار أمني قرب البيت الأبيض

استنفرت الأميركية قرب ، السبت، بعدما صعد رجل بسيارته إلى الرصيف المحاذي للطوق الأمني، قبل أن يطلب مقابلة .

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحادث وقع قرب ، عند تقاطع شارعي 16 وH في ، حيث انحرفت سيارة رياضية عن مسارها وصعدت فوق الرصيف.

Secret Service and military on the scene at the White House. It appears there is a security situation going on. pic.twitter.com/RX2zrmxAJC — Ksenija Pavlovic McAteer I The Pavlovic Today (@ksenijapavlovic) September 19, 2026 Advertisement

وأوقف عناصر جهاز الخدمة السرية السائق وقيدوه، فيما طوقت قوات إنفاذ القانون الموقع وفتشت المركبة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار عناصر أمنيين وعسكريين ووصول عدد من سيارات الخدمة السرية إلى المكان.

ونُقل الرجل لاحقاً لتقييم حالته العقلية، من دون صدور بيان رسمي يوضح دوافعه أو ما إذا كانت السيارة تحتوي على مواد تشكل تهديداً أمنياً.

وكان موجوداً في خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يكن داخل البيت الأبيض وقت الحادث.