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عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

Lebanon 24
20-09-2026 | 05:07
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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفًا غير محدد، فيما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" بأن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب "رويترز".

وجاء الإطلاق بعد يوم من رفض كوريا الشمالية قرارًا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.

وكانت بيونغ يانغ قد انتقدت الأسبوع الماضي مناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة كوريا الجنوبية واليابان قرب غوام، وأُجريت بين 29 آب و10 أيلول.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن هذه المناورات مسؤولة عن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة، مؤكدة أن بلادها لن تغيّر نهجها القائم على تعزيز ترسانتها النووية.

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