كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

أعلنت اليابانية أن أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه .

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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفًا غير محدد، فيما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" بأن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب " ".

وجاء الإطلاق بعد يوم من رفض الشمالية قرارًا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها .

وكانت بيونغ يانغ قد انتقدت الأسبوع الماضي مناورات بحرية بقيادة بمشاركة كوريا الجنوبية واليابان قرب غوام، وأُجريت بين 29 آب و10 أيلول.

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري كيم جونغ أون، إن هذه المناورات مسؤولة عن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة، مؤكدة أن بلادها لن تغيّر نهجها القائم على تعزيز ترسانتها النووية.