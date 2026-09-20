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عربي-دولي

وفاة مفاجئة لقيادي عسكري يمني في مصر.. وهذا ما كشفته السفارة

Lebanon 24
20-09-2026 | 05:23
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وفاة مفاجئة لقيادي عسكري يمني في مصر.. وهذا ما كشفته السفارة
وفاة مفاجئة لقيادي عسكري يمني في مصر.. وهذا ما كشفته السفارة photos 0
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توفي العميد اليمني محمد علي مهدي هادي سالمين، المعروف بـ"سقراط"، داخل أحد فنادق مدينة أسوان المصرية، وفق ما أعلنت السفارة اليمنية في القاهرة، الأحد، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، بانتظار نتائج الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

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وذكرت السفارة في بيان لها: "من خلال المتابعة الأولية تود السفارة التوضيح بعدم وجود أية شبهة جنائية وبانتظار نتائج الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة"، مشيرة إلى أن ممثل السفارة موجود في أسوان لمتابعة نتائج التحقيقات.

وقدمت السفارة تعازيها إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكدة استمرار متابعة القضية مع الجهات المعنية في مصر.

ويُعد هادي سالمين من أبرز القيادات العسكرية اليمنية، وينتمي إلى القيادات "الجنوبية"، كما شغل مؤخراً منصب قائد اللواء الثاني دعم وإسناد.

 
 
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