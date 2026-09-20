وفاة مفاجئة لقيادي عسكري يمني في مصر.. وهذا ما كشفته السفارة

توفي العميد اليمني محمد هادي سالمين، المعروف بـ"سقراط"، داخل أحد فنادق مدينة أسوان ، وفق ما أعلنت السفارة في ، الأحد، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، بانتظار نتائج لتحديد أسباب الوفاة.

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وذكرت السفارة في بيان لها: "من خلال المتابعة الأولية تود السفارة التوضيح بعدم وجود أية شبهة جنائية وبانتظار نتائج الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة"، مشيرة إلى أن موجود في أسوان لمتابعة نتائج التحقيقات.

وقدمت السفارة تعازيها إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكدة استمرار متابعة القضية مع الجهات المعنية في مصر.

ويُعد هادي سالمين من أبرز القيادات العسكرية اليمنية، وينتمي إلى القيادات "الجنوبية"، كما شغل مؤخراً منصب قائد دعم وإسناد.