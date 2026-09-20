إطلاق نار قرب رام الله.. إصابة إسرائيلي والجيش يطارد المنفذ

أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي في ، فيما فرض الجيش حصارًا على المنطقة بحثًا عن منفذ العملية.

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وقال الجيش إن "إطلاق نار وقع في منطقة نِفيه تسوف، وإن قوات كبيرة بدأت بملاحقة المنفذ، وتعمل على إغلاق الطرق في المنطقة".

وأفادت بأن "المنفذ خرج من المركبة وهو مسلح وانسحب مشيًا"، مشيرة إلى أن قوات كبيرة تواصل تمشيط المنطقة، بمساندة طائرات مسيّرة، فيما جرى استدعاء وسائل تابعة لسلاح الجو.

وفي حين تحدثت منصات إسرائيلية عن مقتل المصاب، أكدت وسائل إعلام رسمية أن حالته خطيرة وأنه يخضع لعملية إنعاش.

وقالت منصة "حدشوت بزمان" إن "التحقيق يجري في الاشتباه بوجود خلية من المسلحين فرّت من مكان الحادث، بعد رصد السيارة التي استقلها منفذ إطلاق النار".

كما فرض الجيش الإسرائيلي طوقًا على قرية دير نظام في رام الله، للاشتباه بفرار المنفذ إليها، وأغلق حاجز عطارة بالاتجاهين، مانعًا دخول إلى المنطقة أو خروجهم منها.