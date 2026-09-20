نتنياهو يصدر أمرًا بهدم منزل منفذ هجوم في الضفة الغربية

قال إنه أصدر توجيهات للبدء فورًا بإجراءات هدم منزل منفذ الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي"، والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي في مستوطنة نفيه تسوف وسط .

كما أوعز إلى الجيش وجهاز "الشاباك" بتعزيز القوات في الضفة الغربية، وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات وحملات اعتقال، بحجة تعزيز الأمن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض حصارًا على رام الله بحثًا عن منفذ إطلاق النار الذي وقع قرب مستوطنة "حلميش" المدينة، وأسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة توفي متأثرًا بها.

وقال الجيش إن قوات كبيرة تلاحق المنفذ وتغلق الطرق في المنطقة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المهاجم غادر مركبته مسلحًا وفرّ سيرًا على الأقدام، وسط عمليات تمشيط بمشاركة قوات برية وطائرات مسيّرة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في عقب هجوم حركة في 7 تشرين الأول 2023.