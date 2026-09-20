نتنياهو عند حائط البراق... وحماس تحذّر

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نددت حركة " "، الأحد، بزيارة إلى منطقة حائط البراق والأنفاق والحفريات المحاذية للمسجد ، معتبرة أنها تمثل اعتداءً صارخاً على هوية المسجد ومكانته.وقالت الحركة، في بيان، إن الزيارة وما رافقها من تصريحات ومزاعم بشأن ما يسمى "قدس الأقداس" تشكل استفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأكدت "حماس" أن المسجد الأقصى سيبقى بكامل مساحته وساحاته ومصلياته وأسواره وأبوابه مسجداً إسلامياً، معتبرة أن الحفريات والاقتحامات والطقوس لن تغير هوية المكان أو معالمه.ودعت الحركة إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى، في ظل ما وصفته بمحاولات فرض وقائع جديدة في .وكانت محافظة القدس قد أفادت، في بيان، بأن نتنياهو زار منطقة حائط البراق في البلدة القديمة للمشاركة في مراسم دينية عشية "يوم الغفران"، وسط إجراءات أمنية مشددة.وفي بيان آخر، قالت المحافظة إن نحو 570 مستوطناً دخلوا باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع "يوم الغفران"، وأدوا طقوساً دينية في المكان.