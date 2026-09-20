تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

أنبوب النجاة الذي تعطل: كيف أصبح النفط السعودي محاصراً بين مضيقين؟

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
20-09-2026 | 09:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أنبوب النجاة الذي تعطل: كيف أصبح النفط السعودي محاصراً بين مضيقين؟
أنبوب النجاة الذي تعطل: كيف أصبح النفط السعودي محاصراً بين مضيقين؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ أن أُغلق مضيق هرمز فعلياً مع اندلاع الحرب على إيران، صار خط الشرق–الغرب شريان النجاة للنفط السعودي. يمتد الخط نحو 1200 كيلومتر وينقل نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً من حقول الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وطاقته التصميمية تصل إلى 7 ملايين برميل. وقد قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر إن دور الخط في تخفيف اضطراب الإمدادات فاق دور السحب من المخزونات الاستراتيجية.
Advertisement
 
ولكن ما الذي حدث؟
صباح 10 أيلول، تعرّض الخط لهجمات متعددة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وأُغلق احترازياً، مع وقوع إصابات. وقالت الخارجية السعودية إن الهجمات نُفذت بطائرات مسيّرة من العراق، وإنها لن ترد الآن لتمنح الحكومة العراقية وقتاً لمنع الهجمات من أراضيها. لم تتبنَّ أي جهة الهجوم. واتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران، ونفت طهران ذلك.
كم سيطول العطل؟
التقديرات متباينة. وزير الطاقة الأميركي وصفه بأنه انقطاع قصير يُقاس بالأيام، بينما رأى محللون بعد رؤية صور الأقمار الصناعية أن الإصلاح قد يستغرق أشهراً. ونقلت معلومات أن الإصلاحات قد تحتاج من خمسة إلى ستة أسابيع. ويتوقع بعض المحللين عودة جزئية خلال أسبوعين بنحو 40–60% من الطاقة. وتقدّر "كبلر" أن السوق قد تخسر 120 مليون برميل إذا استمر الإغلاق شهراً.
المشكلة أن الطريق البديل ينتهي عند مضيق آخر. فقد شنّ الحوثيون في أيلول هجوماً على ساحل اليمن الغربي، استولوا فيه على ميناء المخا ثم جزيرة بريم داخل مضيق باب المندب. وبحسب شركة "برونز" انهارت تدفقات النفط السعودي عبر باب المندب إلى نحو 400 ألف برميل يومياً في آب، بعد أن كان نحو 3 ملايين برميل يومياً عند الذروة. والالتفاف حول أفريقيا يضيف نحو شهر إلى الرحلة ويرفع كلفة الشحن. لذلك اتجهت الرياض مجدداً إلى هرمز، إذ عرضت أرامكو على المشترين تحميل الخام عبر نقل من سفينة إلى سفينة في ميناء صحار العُماني. ويصف تحليل حديث الوضع بأنه ضغط على طرفي منظومة التصدير، لكنه يؤكد أن النفط السعودي لم يُحاصر بالكامل، فما زالت هناك بدائل.
أما على صعيد الوقود، فقد قفز خام برنت إلى نحو 110 دولارات ثم تراجع إلى 105 دولارات بعد الإغلاق. وكان ذلك أول إغلاق فوق 100 دولار منذ أيار. ورأى محللون أن الأسعار لن تهبط دون 100 دولار قريباً. وتشير مؤشرات الشحن إلى أن أسعار الديزل قد تنفصل عن الخام، وهذا مهم للدول العربية لأن الديزل وقود النقل والزراعة.
أيضا، تنتقل الصدمة إلى الغذاء عبر الطاقة والأسمدة والشحن. فقد بلغ مؤشر الفاو للأغذية 133.3 نقطة في آب، بارتفاع 1.9% عن تموز، وسجل مؤشر الحبوب أعلى مستوى منذ أيار 2024. وارتفع مؤشر الزيوت النباتية إلى أعلى مستوى منذ حزيران 2022، وقفز مؤشر السكر 12% في شهر. وتحذّر الفاو من أن اضطراب هرمز يهدد إمدادات الأسمدة ويرفع أسعار الغذاء لاحقاً في 2026 وحتى 2027.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: الحوثيون لا يريدون خوض قتال ضدنا
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 19:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 19:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عون دان استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في السعودية: اعتداء آثم على مقدرات المملكة
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 19:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تدين استهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" في السعودية بمسيّرات من العراق
lebanon 24
Lebanon24
20/09/2026 19:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

مقالات لبنان24

العراقية

السعودية

العراقي

العراق

واشنطن

الغربي

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-09-20
Lebanon24
11:47 | 2026-09-20
Lebanon24
11:43 | 2026-09-20
Lebanon24
11:40 | 2026-09-20
Lebanon24
11:40 | 2026-09-20
Lebanon24
11:36 | 2026-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24