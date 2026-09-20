دخول 4 قوافل إماراتية إلى غزة محمّلة بـ781 طنًا من المساعدات

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دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع أربع قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، ضمّت 57 شاحنة و9 صهاريج مياه، بحمولة إجمالية بلغت 781 طنًا من المساعدات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3".
وشملت القوافل مواد غذائية ومستلزمات إيواء ومياه، في إطار الجهود الإماراتية الرامية إلى دعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم.
وبذلك، ارتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة ضمن العملية منذ انطلاقها إلى 14,290 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 136,439 طنًا من المساعدات الإنسانية.
ويواصل فريق "الفارس الشهم 3" تجهيز القوافل في المركز اللوجستي للمساعدات الإماراتية بمدينة العريش، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة وضمان استمرار وصول الإمدادات إلى المحتاجين.