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عربي-دولي

ضابط بارز من نظام الأسد في قبضة الأمن السوري

Lebanon 24
20-09-2026 | 11:36
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ضابط بارز من نظام الأسد في قبضة الأمن السوري
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أعلنت الداخلية السورية، توقيف العميد الركن الطيار السابق زكريا محمد سنون، الذي أشرف على العمليات الجوية لثلاثة مطارات عسكرية خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على سنون خلال "عملية أمنية نوعية ومحكمة".

وأضافت أن سنون شغل منصب رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 بين 2012 و2020، وكانت تشرف على العمليات الجوية في مطارات حماة، والتيفور (T4) والشعيرات بريف حمص.

ووصفت الداخلية سنون بأنه "أحد أبرز المتورطين في التخطيط والتنفيذ لجرائم الحرب والاعتداءات الجوية ضد المدنيين خلال سنوات الثورة السورية"، مشيرة إلى أنه تولى "الإشراف المباشر على العمليات" في المطارات الثلاثة.

وأفادت بإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لمثوله أمام القضاء.

ويأتي توقيف سنون غداة إعلان الداخلية القبض على اللواء السابق أحمد محمد إسماعيل، أحد "قيادات الصف الأول" في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام المخلوع.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات توقيف عدد من الضباط والمسؤولين السابقين وعناصر الأجهزة الأمنية، في إطار ملاحقة المتورطين في انتهاكات خلال حكمه بين عامي 2000 و2024.

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