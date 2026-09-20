ضابط بارز من نظام الأسد في قبضة الأمن السوري

أعلنت الداخلية ، توقيف العميد الركن الطيار السابق زكريا محمد سنون، الذي العمليات الجوية لثلاثة مطارات عسكرية خلال حكم المخلوع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ألقت القبض على سنون خلال "عملية أمنية نوعية ومحكمة".

وأضافت أن سنون شغل منصب رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 بين 2012 و2020، وكانت تشرف على العمليات الجوية في مطارات حماة، والتيفور (T4) والشعيرات حمص.

ووصفت الداخلية سنون بأنه "أحد أبرز المتورطين في التخطيط والتنفيذ لجرائم الحرب والاعتداءات الجوية ضد المدنيين خلال سنوات السورية"، مشيرة إلى أنه تولى "الإشراف المباشر على العمليات" في المطارات الثلاثة.

وأفادت بإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لمثوله أمام .

ويأتي توقيف سنون غداة إعلان الداخلية القبض على اللواء السابق أحمد محمد ، أحد "قيادات الصف الأول" في الحرس خلال حكم النظام المخلوع.

ومنذ سقوط نظام ، أعلنت السلطات توقيف عدد من الضباط والمسؤولين السابقين وعناصر ، في إطار ملاحقة المتورطين في انتهاكات خلال حكمه بين عامي 2000 و2024.