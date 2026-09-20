في الكويت... ضبط 700 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع العراق

أعلنت ، ضبط 700 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، في عملية أمنية نُفذت بالتعاون والتنسيق مع السلطات .

وقالت ، في بيان، إن " لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 700 ألف قرص من مادة الكبتاغون المؤثرة عقليا".

وأوضحت أن "العملية الأمنية جاءت ثمرة للتعاون بين الكويت والعراق، وتنسيق الجهود لمكافحة المخدرات وضبط المتورطين فيها".

وبيّنت أن العملية أسفرت عن توقيف شخص وآخر من المقيمين بصورة غير قانونية، وبحوزتهما الكمية المضبوطة.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أقرا خلال مواجهتهما بالمضبوطات بأنها تخصهما وأنها معدة للاتجار.

وأكدت أن "هذه العملية تبرز أهمية التعاون الأمني الدولي في ضبط مروجي المخدرات وكشف أنشطتهم ومنع انتشار هذه السموم داخل المجتمع".

ويأتي هذا التعاون الأمني بين البلدين في ظل توتر شهدته العلاقات خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية هجمات نفذتها فصائل مسلحة من داخل الأراضي العراقية.