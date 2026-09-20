عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن توجه إلى ، الأحد، للمشاركة في اجتماعات للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين وواشنطن.

وقبل ساعات، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة