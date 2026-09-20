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عربي-دولي

عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-09-2026 | 14:00
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عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجه إلى نيويورك، الأحد، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر خلال رحلته، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن.

وقبل ساعات، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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