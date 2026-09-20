أعلنت أن وحداتها ستكثف ضرباتها على الأهداف العسكرية في ، ردا على الهجمات على البنية التحتية المدنية، خلال انتخابات مجلس الدوما.

وحذرت الوزارة: "ردا على هجمات نظام كييف على الأهداف المدنية على أراضي ، ستواصل القوات المسلحة وتعزز الضربات بالأسلحة عالية الدقة على الأهداف العسكرية في كييف".

وشددت الدفاع الروسية على أن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت في 19-20 أيلول شن هجوم واسع النطاق لإفشال الانتخابات، لكن تم التصدي له وإفشاله"، مؤكدة أنه "خلال أُسقط فوق المناطق الروسية 1951 طائرة مسيرة أوكرانية وثمانية صواريخ كروز بعيدة المدى".

وكان حاكم مقاطعة ، أندريه فوروبيوف، قد أعلن في وقت سابق أن "ثلاثة مدنيين قتلوا جراء هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة". كما أُصيب أكثر من 20 شخصا، بينهم عدة أطفال، ونُقل 15 جريحا إلى المستشفى.

وتضررت عمارات سكنية ومنازل خاصة في رامنسكويه وسوفيينو وأوريخوفو-زوييفو وكوتيلنيكي وإسترا وكولومنا وييغورييفسك ولينينسكي وليتكارينو. وسيعاد ترميم هذه المباني في أقرب وقت.

ويجري في الأحد الثالث والأخير من انتخابات مجلس الدوما. وكما شددت رئيسة اللجنة المركزية، إيلا بامفيلوفا، "لن يتمكن الأعداء من إفشال التصويت".