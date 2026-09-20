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عربي-دولي

إيران تعلن إسقاط مسيّرة استطلاع متطوّرة

Lebanon 24
20-09-2026 | 14:46
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إيران تعلن إسقاط مسيّرة استطلاع متطوّرة
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أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط دفاعاته الجوية مساء اليوم الأحد طائرة مسيرة متطورة من طراز "أوربيتر" مخصصة لأغراض الاستطلاع وذلك في أجواء مضيق هرمز.

وجاء في بيان العلاقات العامة للجيش الإيراني: "في الساعة 18:30 اليوم، تم استهداف طائرة مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز "أوربيتر" بنيران منظومات محلية تابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، ضمن الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، فوق مضيق هرمز، وتم تدميرها.

ويتزامن هذا التصعيد مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عندما أكد أن ‏هناك أمرا ضخما قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران مشيرا إلى أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محوها (إيران) أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة.

إلى ذلك، تم رصد قاذفة استراتيجية أمريكية بعيدة المدى من طراز "بي-1 بي لانسر" وهي تقلع من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتعيش منطقة الشرق الأوسط ساعات تحبس الأنفاس، وسط تقارير استخباراتية وتحركات ميدانية متسارعة تجمع على أن المواجهة المستمرة منذ 7 أشهر بين واشنطن وطهران قد دخلت مرحلتها الأكثر خطورة.

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