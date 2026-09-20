إيران تعلن إسقاط مسيّرة استطلاع متطوّرة

أعلن الجيش عن إسقاط دفاعاته الجوية مساء اليوم الأحد طائرة مسيرة متطورة من طراز "أوربيتر" مخصصة لأغراض وذلك في أجواء مضيق هرمز.

وجاء في بيان العلاقات العامة للجيش الإيراني: "في الساعة 18:30 اليوم، تم استهداف طائرة مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز "أوربيتر" بنيران منظومات محلية تابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، ضمن الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، فوق مضيق هرمز، وتم تدميرها.

ويتزامن هذا التصعيد مع تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم الأحد عندما أكد أن ‏هناك أمرا ضخما قد يحدث قريبا جدا بشأن مشيرا إلى أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محوها (إيران) أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة.

إلى ذلك، تم رصد قاذفة استراتيجية أمريكية بعيدة المدى من طراز "بي-1 بي لانسر" وهي تقلع من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي ، وسط تصاعد التوتر في .

وتعيش منطقة الشرق الأوسط ساعات تحبس الأنفاس، وسط تقارير استخباراتية وتحركات ميدانية متسارعة تجمع على أن المواجهة المستمرة منذ 7 أشهر بين وطهران قد دخلت مرحلتها الأكثر خطورة.