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عربي-دولي

روسيا تستهدف سفينة عسكرية في أوديسا

Lebanon 24
20-09-2026 | 15:21
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روسيا تستهدف سفينة عسكرية في أوديسا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأحد في ميناء أوديسا، فيما دمرت أنظمة الدفاعي الجوي 112 طائرة مسيرة أوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات الروسية شن غارات جوية بطائرات مسيرة على موانئ وسفن أوكرانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم".

وأضاف البيان: "نتيجة لهذه الغارات، تضررت سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا".

وأفادت الوزارة  بأن أنظمة الدفاعي الجوي اعترضت ودمرت 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود في غضون 12 ساعة يوم الأحد.

وأوضحت أن "الطائرات المسيرة أسقطت فوق بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وتولا، وموسكو، وشبه جزيرة القرم، والبحر الأسود".

هذا ولا يزال الجيش الروسي يتصدى للمسيرات الأوكرانية ويتقدم على جميع المحاور، ويحسن الوضع على طول الجبهة، حيث أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها سيطرت على بلدتين في مقاطعة خاركوف وحررت 3 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.

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