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عربي-دولي

زيلينسكي: لقاء مرتقب مع ترامب "قد يغير الكثير"

Lebanon 24
20-09-2026 | 16:13
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زيلينسكي: لقاء مرتقب مع ترامب قد يغير الكثير
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه اتفق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك، وذلك عقب محادثة هاتفية بينهما.
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هذا وأشار زيلينسكي إلى وجود "زخم دبلوماسي" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، معتبراً في منشور عبر منصة "إكس"، أن اللقاء مع ترامب "يمكن أن يغير الكثير".

كما أضاف أن المحادثة تناولت عدداً من الملفات، مشيراً إلى أنه شكر الرئيس الأميركي على زيارة مبعوثه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف، حيث شاهدا الوضع في أوكرانيا بشكل مباشر خلال زيارتهما.
كذلك قال الرئيس الأوكراني إن "مسار السلام هو أولويتنا الأولى"، مشيراً إلى وجود أفكار بشأن خطوات لخفض التصعيد ومعالجة "القضايا الأمنية الأساسية"، بما في ذلك أمن الطاقة والأمن الغذائي وحماية أرواح البشر. وأضاف: "نعمل مع الفريق الأميركي ونحن مستعدون لاتخاذ خطوات جادة للغاية".

كما أعرب زيلينسكي عن شكره لترامب على توقيع مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ليصبح قانوناً، قائلاً إن "الجميع متفقون على ضرورة إحلال السلام".

كان ترامب وقع، الجمعة، مشروع القانون المعروف باسم "قانون ليندسي غراهام"، والذي يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بعد إقراره في الكونغرس.

ولم يصدر بعد أي تعليق عن الرئيس الأميركي على هذه التطورات التي تأتي فيما تسعى واشنطن إلى الدفع نحو محادثات جديدة بين الطرفين.
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