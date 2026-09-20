زيلينسكي: لقاء مرتقب مع ترامب "قد يغير الكثير"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه اتفق مع نظيره الأميركي على عقد لقاء في ، وذلك عقب محادثة هاتفية بينهما.

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هذا وأشار زيلينسكي إلى وجود "زخم " في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، معتبراً في منشور عبر منصة "إكس"، أن اللقاء مع "يمكن أن يغير الكثير".



كما أضاف أن المحادثة تناولت عدداً من الملفات، مشيراً إلى أنه شكر الرئيس الأميركي على زيارة مبعوثه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى ، حيث شاهدا الوضع في بشكل مباشر خلال زيارتهما.