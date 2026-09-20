على وقع التصعيد...العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية

قال رئيس الوزراء علي الزيدي، إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية استثنائية بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق .

وأضاف الزيدي، خلال لقاء في ، أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره، مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد، بحسب بيان نشره للحكومة .

وأشار الزيدي إلى أن يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، والإسهام في معالجة أزماتها "انطلاقاً من دوره ومسؤوليته في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين".