على وقع التصعيد...العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية

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قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية استثنائية بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف الزيدي، خلال لقاء في بغداد، أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره، مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للحكومة العراقية.
وأشار الزيدي إلى أن العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، والإسهام في معالجة أزماتها "انطلاقاً من دوره ومسؤوليته في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين".