"روسيا الموحدة" تتصدر الانتخابات البرلمانية الروسية

تم إعلان حزب « الموحدة» المدعوم من فائزاً في الروسية، بعدما حصل على 49.4 في المائة من الأصوات، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء روسية.

وحصل على نسبة 14.2 في المائة، يليه الحزب الليبرالي الروسي بنسبة 10.7 في المائة، ثم حزب «شعب جديد»، وهو حزب حديث نسبياً، بنسبة 9.7 في المائة، وفقاً للنتائج الأولية.

وحصل حزب «روسيا العادلة» على نسبة 6.6 في المائة، مما يجعل الأحزاب الأربعة في طريقها للعودة إلى .

وتعتبر جميع الأحزاب الممثلة في المنتهية ولايته موالية للكرملين، كما أنها تدعم الحرب الروسية ضد .